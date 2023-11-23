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В Полтавской области произошли взрывы

Издание «Страна»: в Полтавской области Украины произошло несколько взрывов

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Shutterstock

В Полтавской области Украины зафиксировали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Другие подробности происшествия в публикации не приводятся. Известно, что в Полтавской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Утром 23 ноября украинские власти сообщили о повреждении заводов в Херсоне. По данным Александра Прокудина, назначенного Киевом на пост главы Херсонской областной военной администрации, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ударов по населенному пункту. Он подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Накануне в Житомирской области Украины были слышны взрывы. По информации нескольких местных Telegram-каналов, сразу не было ясно, являются ли взрывы результатом атак российских ударных беспилотников-камикадзе или же это работают украинские системы противовоздушной обороны.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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