Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 14 февраля 2026 года

14 российские спортсмены выступили в шорт-треке на Олимпийских играх в Италии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий олимпийского дня.

На дистанции 1500 метров Иван Посашков занял пятое место в четвертьфинале на дистанции 1500 метров и не смог выйти в полуфинал Олимпиады. Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров. Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг. Забеги в 1/4 финала пройдут 16 февраля.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

17 февраля стартуют соревнования по фигурному катанию среди женщин, где выступит россиянка Аделия Петросян.

