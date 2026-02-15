В Сочи и Адлере на фоне взрывов сбиты десятки воздушных целей

Весь вечер 14 февраля ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет о взрывах в Сочи и Адлере, работе системы ПВО (противовоздушной обороны) и десятках сбитых воздушных целей.

Местные жители рассказали, что взрывы начали греметь после 22:00 и слышны до сих пор. В Адлере у людей дрожали стекла в окнах, в некоторых автомобилях сработала сигнализация. В городе также периодически раздается сирена тревоги.

До этого в расположенных на Кубани Сочи и федеральной территории «Сириус» была объявлена беспилотная опасность. Власти заверили, что все силы и средства готовы к отражению атаки беспилотников и призвали жителей не паниковать, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте. На улице можно было укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. На этом фоне в аэропорту Сочи с 22:21 из соображений безопасности ввели ограничения на полеты самолетов.

