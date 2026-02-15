Аналитики рассказали, как меняется «романтический» бизнес в Арктике

Аналитики Точка Банка совместно с проектом «ПОРА считать» изучили, как развивается малый бизнес в «романтических» нишах (пекарни, цветы и кондитерские изделия) в Арктической зоне РФ (АЗРФ) по сравнению с остальными регионами страны. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главный вывод: бизнес в Арктике растет медленнее, но занимает более весомую долю в местной экономике. За два года количество таких предприятий в Арктике увеличилось на 9,5%, тогда как в среднем по стране рост составил 12%.

Структура «романтического» рынка на Севере заметно отличается от общероссийской. Главная ставка здесь делается на хлеб, а не на цветы. Пекарни составляют основу арктического сегмента — 53,5% от всех предприятий (в остальной России — 44%). Цветочный бизнес, напротив, занимает лишь 35,2% (против 40,8% по стране). Производство шоколада, печенья и розничная торговля сладостями в сумме дают около 11% рынка как в Арктике, так и в целом по РФ.

Однако, если смотреть на масштабы страны, арктические цветочные магазины представлены даже шире, чем следовало бы из общего количества предпринимателей в регионе. Доля всех ИП и юрлиц, зарегистрированных в АЗРФ, составляет 5,4% от общероссийских. При этом доля именно арктических цветочных точек — 6,6%. Это говорит о том, что символические сегменты (цветы, кондитерские) на Севере занимают более заметное место, чем могло показаться.

Активность предпринимателей сильно различается в зависимости от региона. Якутия — абсолютный лидер по плотности бизнеса: 5,9 предприятия на 10 тысяч жителей, в основном за счет пекарен. Карелия — на втором месте (5,2), но здесь первенство по цветам: плотность цветочных магазинов достигает 2,0 на 10 тысяч человек (максимум в АЗРФ). Ненецкий АО — несмотря на небольшой абсолютный размер рынка (всего 14 пекарен), плотность этого бизнеса здесь одна из самых высоких — 3,3 пекарни на 10 тысяч населения.

«В целом Арктика повторяет общероссийские тренды, но делает это в более сдержанном и устойчивом темпе. Несмотря на более медленный рост, отдельные символические сегменты занимают здесь более заметную долю экономики, чем в среднем по стране. А межрегиональные различия внутри АЗРФ дополнительно подчёркивают неоднородность северного рынка», — прокомментировала ведущий data-журналист Точка Банка Юлия Криган.

