Премьер Британии призвал Европу не обманываться по поводу зависимости от США

Стармер призвал Европу снизить зависимость от США в сфере безопасности
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции призвал не притворяться, что Европа сможет легко заменить возможности, получаемые от партнерства с США.

«Нам следует сосредоточиться на диверсификации и снижении ряда зависимостей», — сказал британский премьер.

Он добавил, что в сфере безопасности в отношениях с США нужно перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости и справедливому распределению обязанностей.

На конференции Стармер также заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной невыгодно Европе, так как РФ использует его для перевооружения и к концу десятилетия может быть готова применить силу против НАТО. По его словам, даже после прекращения огня опасность для ЕС усилится. Аналогичную позицию высказал и председатель конференции в Мюнхене Вольфганг Ишингер. В МИД РФ ответили, что Европа сама не дает Киеву пойти на компромиссы и продолжает накачивать Украину оружием.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.
 
