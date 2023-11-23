Платье загорелось от плиты на четырехлетней девочке в Подмосковье

В деревне Павлищево под Можайском четырехлетняя девочка получила сильные ожоги, накрыв подолом платья конфорку газовой плиты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 11 ноября, девочка вместе с матерью находилась на кухне, на газовой плите закипал чайник. В какой-то момент женщина отвлеклась, ребенок решил достать что-то из шкафчика и случайно накрыл подолом платья плиту.

Одежда моментально вспыхнула на ребенке, пострадавшую доставили в больницу с ожогами 72% тела, более двух недель она находилась в отделении реанимации люберецкой больницы на аппарате ИВЛ, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось — у девочки отказали почки.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.