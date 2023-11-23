В Москве в жилом доме нашли две гранаты периода ВОВ

В Москве обнаружили две гранаты в подъезде одного из домов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Старопетровском проезде. Во время разгрузки мусоропровода специалисты заметили два предмета, напоминающих снаряды. Наиболее вероятно, гранаты принадлежат периоду Великой Отечественной войны.

На данный момент на месте работают экстренные службы. Из здания эвакуировали 60 человек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, снаряды лежат в лифтовом холле на пятом этаже 22-этажного дома. Специалисты оцепили территорию.

Ранее в Петербурге дворник нашел гранату, убирая мусор возле жилого дома.