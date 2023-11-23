В Дагестане задержали генерал-майора по делу о хищении

Директора школы-интерната Дербентский кадетский корпус Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении Шахбанова возбуждено уголовное дело по признакам ряда преступлений, включая служебный подлог, мошенничество, а также присвоение и растрата.

Накануне Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным СК, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 млн рублей за обучение. Данные средства должны были поступить в бюджет Дербента, однако практически все он присвоил себе.

До этого сообщалось, что московские сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева.

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