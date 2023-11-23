Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики изучили уровень зарплат выпускников российских вузов

Стартовая зарплата специалиста по ИИ составила 140 тысяч рублей

close
100%
Freepik

Одним из основных критериев оценки для первого российского рейтинга вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов стал размер заработной платы у выпускников в течение года после завершения обучения при трудоустройстве по специальности. У выпускников вузов — лидеров рейтинга средняя зарплата составила примерно 140 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера, организовавшем конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), в ходе которой состоялась презентация рейтинга вузов.

В Сбере пояснили, что критерии оценки для рейтинга разработали эксперты Альянса в сфере ИИ при поддержке правительства РФ на основе методологии, согласованной Министерством науки и высшего образования РФ.

Для оценки качества подготовки специалистов по ИИ использовано 13 критериев. Помимо уровня зарплат выпускников они включают их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании Альянса в сфере ИИ, наличие публикаций на конференциях и в научных журналах, количество призеров студенческих олимпиад и средний балл ЕГЭ, наличие программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию альянса.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, построение технологического суверенитета возможно только с помощью большого количества высококвалифицированных кадров.

«Поэтому одна из задач рейтинга — привлечь внимание молодежи к образованию в сфере искусственного интеллекта, показать престиж и пользу этих профессий для экономики страны, а также востребованность ИИ-специалистов на рынке труда», — подчеркнул Омельчук.

Восьмая международная конференция Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) стартовала 22 ноября и продлится до 24 ноября.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий