Аналитики изучили уровень зарплат выпускников российских вузов

Одним из основных критериев оценки для первого российского рейтинга вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов стал размер заработной платы у выпускников в течение года после завершения обучения при трудоустройстве по специальности. У выпускников вузов — лидеров рейтинга средняя зарплата составила примерно 140 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера, организовавшем конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), в ходе которой состоялась презентация рейтинга вузов.

В Сбере пояснили, что критерии оценки для рейтинга разработали эксперты Альянса в сфере ИИ при поддержке правительства РФ на основе методологии, согласованной Министерством науки и высшего образования РФ.

Для оценки качества подготовки специалистов по ИИ использовано 13 критериев. Помимо уровня зарплат выпускников они включают их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании Альянса в сфере ИИ, наличие публикаций на конференциях и в научных журналах, количество призеров студенческих олимпиад и средний балл ЕГЭ, наличие программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию альянса.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, построение технологического суверенитета возможно только с помощью большого количества высококвалифицированных кадров.

«Поэтому одна из задач рейтинга — привлечь внимание молодежи к образованию в сфере искусственного интеллекта, показать престиж и пользу этих профессий для экономики страны, а также востребованность ИИ-специалистов на рынке труда», — подчеркнул Омельчук.

Восьмая международная конференция Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) стартовала 22 ноября и продлится до 24 ноября.