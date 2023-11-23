В СПЧ заявили о социальных последствиях блокировки YouTube

Заблокировать в России видеохостинг YouTube технически возможно. Однако это не только будет сопровождаться техническими сложностями, но и грозит негативными последствиями, в том числе – социальными, считает предприниматель в сфере IT, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов. В интервью НСН он напомнил, что видеохостинг для многих является источником заработка, а также о том, что многие сайты на протяжении длительного времени встраивали в свои материалы видео с хостинга.

Заблокировать YouTube можно с помощью системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которая распознает сервисы – к примеру, Telegram, YouTube. Именно эта система позволила заблокировать в России Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Понятно, что ее можно обходить с помощью VPN, но это делает очень мало пользователей. Технически заблокировать YouTube, конечно, можно», –добавил он.

После блокировки «повалится» много сайтов, которые встраивали видео с хостинга в свои страницы, предупредил Ашманов. Также будут социальные последствия, считает член СПЧ.

«Много людей не только смотрят YouTube, но и пытаются на нем зарабатывать деньги. Сейчас там зарабатывают только интеграцией», – напомни он.

Что касается замены видеохостинга то с этим, по мнению эксперта, проблем не будет, так как уже сейчас есть такие российские аналоги как VK Видео и Rutube. По словам Ашманова, хотя эти сервисы по качеству соответствуют YouTube пятилетней давности, в России хостинг «уже давно заменен».

Напомним, в Госдуме заявили, что YouTube в России до сих пор не заблокирован из-за того, что это технически сложно реализуемо. Так, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что сначала в России должна появиться достойная альтернатива.

Ранее он также предлагал операторам отменить безлимитный доступ к YouTube.