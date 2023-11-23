Украинские власти сообщили о повреждении заводов в Херсоне

Заводы, расположенные в подконтрольном украинским властям городе Херсоне, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Прокудин, назначенный Киевом на пост главы Херсонской областной военной администрации.

Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Другие подробности о произошедшем, включая точное название объектов и степень их повреждений, пока не уточняются.

23 ноября глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры на территории региона. По его словам, инцидент произошел в городе Кривом Роге.

За день до этого руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении завода в Бериславском районе. Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения, ночью в подконтрольной украинским властям части региона была объявлена воздушная тревога.

Особый режим продолжал действовать в течение двух часов. Однако никакой дополнительной информации о ситуации в области не сообщалось.

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