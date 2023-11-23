Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян. Об этом сообщили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что из зоны боевых действий в секторе Газа эвакуировали еще 82 россиянина. В МЧС отметили, что организованная колонна уже выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе им помогут медики и психологи, а также дадут еду, воду и ночлег.

Накануне в Москву прибыли еще 28 граждан России, которых накануне эвакуировали из сектора Газа. Самолет МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Российские граждане были доставлены из Каира, куда их до этого привезли из сектора Газа.

Также самолет МЧС России, который утром 21 ноября вылетел из Дагестана с 27 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа, прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.