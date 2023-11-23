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Стало известно, какая погода будет в Москве в декабре

Синоптик Терешонок: декабрь в Москве будет более снежным

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Средняя температура воздуха в Москве в декабре будет приближено к норме, которая за последние 30 лет установилась на отметке -4,4°C. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

По его словам, погода в первом месяце зимы может быть переменчивой, также возможны оттепели. Кроме того, декабрь в столице, в том числе в новогоднюю ночь, будет более снежным.

«Предположение основано на последствиях усугубляющегося глобального потепления. Океаны нагреваются, происходит дополнительное испарение воды. Влага попадает в атмосферу, после чего распределяется по территории земного шара. Раз больше испарилось, значит, больше выпадет», — объяснил Терешонок.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд при этом сообщил, что в среднем значение температуры этой зимой в Москве будет немного выше нормы.

«В этом году повышенная неоднородность: количество оттепелей за зимний период, в декабре в частности, будет больше, чем обычно. И понижения температуры, градусов до 15 мороза в Москве, тоже будут встречаться чаще, чем обычно», — сказал он.

Однако Вильфанд уточнил, что сделать точный прогноз можно только на две недели вперед.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Евгеньевич Варакин говорил, что в декабре в Московском регионе, большинстве субъектов ЦФО, а также на севере и востоке Приволжского округа, до центральной черноземной зоны, ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме.

Ранее сообщалось, что медведи Приамурья не могут уйти в спячку из-за слишком теплой погоды.

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