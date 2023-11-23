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Губернатор Нью-Йорка: нет признаков того, что взрыв машины на Радужном мосту был терактом

Губернатор Нью-Йорка заявила об отсутствии признаков теракта во взрыве на мосту

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Carolyn Thompson/AP

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти не видят свидетельств того, что происшедший на мосту с Канадой взрыв автомобиля был террористическим актом. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию губернатора, сообщает РИА Новости.

По словам Хокул, нет никаких признаков того, что взрыв на Радужном мосту имеет какое-либо отношение к террористической деятельности.

Губернатор сообщила, что после взрыва между штатом Нью-Йорк и Канадой временно приостановлено движение поездов американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak.

Хокул опровергла информацию о временном прекращении работы аэропорта Баффало Ниагара, хотя до этого Федеральное управление гражданской авиации США официально заявило, что аэропорт приостановит прием и отправку международных рейсов на 48 часов.

Ранее сообщалось, что согласно источникам, возможно, что взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, был вызван неосторожностью водителя.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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