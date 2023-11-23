Взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя

Согласно источникам, возможно, что взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, был вызван неосторожностью водителя. Эту информацию сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, автомобиль, двигавшийся из Канады в США через Ниагарский водопад, взорвался, погибли два человека в авто, получил ранение пограничный охранник.

Расследование инцидента возглавляет ФБР.

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.

Радужный мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

О происшедшем взрыве был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США. Президента США Джо Байдена также проинформировали о взрыве автомобиля.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.