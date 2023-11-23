Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя

Reuters: взрыв на границе с США мог произойти по неосторожности водителя

close
100%
Carolyn Thompson/AP

Согласно источникам, возможно, что взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, был вызван неосторожностью водителя. Эту информацию сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, автомобиль, двигавшийся из Канады в США через Ниагарский водопад, взорвался, погибли два человека в авто, получил ранение пограничный охранник.

Расследование инцидента возглавляет ФБР.

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.

Радужный мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

О происшедшем взрыве был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США. Президента США Джо Байдена также проинформировали о взрыве автомобиля.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий