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Врачи обнаружили жужжащую муху в кишечнике пациента

The Sun: в США врачи обнаружили жужжащую муху в кишечнике пациента

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The American Journey of Gastroenterology

В штате Миссури медики нашли в кишечнике мужчины жужжащую муху, насекомое обнаружили в ходе колоноскопии. Об этом сообщает The Sun.

63-летний мужчина проходил плановое обследование в больнице, перед процедурой колоноскопии ему порекомендовали соблюдать диету, очистить кишечник и пить достаточное количество жидкости.

Врачи медицинской школы Университета Миссури осмотрели кишечник мужчины, удалили пять небольших полипов и обнаружили инородное тело, жужжащая муха оказалась в части толстой кишки.

Врачи предположили, что насекомое попало в организм пациента вместе с салатом, который он съел накануне, но американец утверждал, что не мог не заметить муху в еде.

Ранее личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи.

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