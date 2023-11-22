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Полиция задержала бывшего замминистра энергетики РФ Нидзельского

В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Нидзельский за мошенничество

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Global Look Press

Сотрудники полиции задержали бывшего заместителя главы министерства энергетики Петра Нидзельского по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

«Был задержан Нидзельский Петр Васильевич 1945 года рождения», — указывается в материале.

Согласно данным источника, задержанному вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничестве, совершенном в особо крупном размере).

«В ходе допроса ему были официально выдвинуты обвинения», — заключается в публикации.

До этого в Москве задержали заместителя директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. По предварительным данным, это связано с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Увольнять чиновника пока не планируют — его вина не доказана. Он работал директором парка с 2010 по 2021 год, а затем получил должность в министерстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве раскрыли мошенников из автосалона.

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