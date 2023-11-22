Российские ученые придумали вейпу применение в медицинских целях

Российские ученые из СГУ совместно с коллегами из ТГУ нашли способ использовать вейп в медицинских целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые провели опыты на лабораторных крысах. Животных поместили в камеру «пассивного вейпинга», где они дышали парами пропиленгликоля и глицерина.

«При однократном сеансе вдыхания паров е-жидкости происходят временные и обратимые изменения структуры тканей легких, которые оптически становятся более прозрачными», — рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники Института физики СГУ Ирина Янина.

В ходе исследований была выявлена возможность использования паров жидкости для вейпа в целях повышения контраста на изображениях легочной ткани. Это может быть полезно для диагностики заболеваний этого органа.

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