Задержан бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет»

Бывшего генерального директора челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров и его заместителя задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает 74.RU.

Центральный районный суд Челябинска принял решение отправить Нестерова в СИЗО до 10 января.

Уточняется, что следователь попросил об аресте экс-гендиректора «Полета» в закрытом судебном заседании, поскольку «недопустимо разглашать материалы расследования и личные данные обвиняемого».

Нестеров с обвинениями не согласился.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали чиновника, подозреваемого в разбойном нападении 22-летней давности. Абдулла Курбанов занимает пост главы села Герга в Каякентском районе республики. По данным правоохранительных органов, в 2001 году мужчина вместе с двумя подельниками совершил налет на магазин «Мебель-Золото» в Краснокаменске. Грабители забрали оттуда ювелирные украшения на 1,6 млн рублей.

Ранее школьник инсценировал свое ограбление, чтобы не отдавать родителям сдачу из магазина.