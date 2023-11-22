В Ульяновской области столкнулись два поезда

В Ульяновской области произошла авария с участием двух поездов. Подробностями о происшествии поделился Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент случился около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. Лобовое столкновение произошло между пассажирским поездом, направлявшимся из Адлера в Пермь, и маневровым составом. На место происшествия выехали спасатели.

Уточняется, что на борту поезда Адлер — Пермь находились 396 человек, включая 94 ребенка. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, а поезда не сошли с рельсов.

До этого сообщалось об аварии в Нижегородской области, где столкнулись грузовик и электропоезд. Инцидент произошел на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги.

Водитель грузового автомобиля выехал на ж/д переезд перед приближающимся составом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

Ранее сообщалось о происшествии в Тюменской области, где подростков заподозрили в поджоге локомотива.