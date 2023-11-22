Двое россиян похитили мужчину, вывезли его в багажнике в лес и вымогали деньги

В Пермском крае двое молодых мужчин похитили жителя поселка Октябрьский, вывезли его в лес, избивали и требовали деньги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Похищение произошло в конце октября, двое приятелей 26 и 29 лет ворвались в квартиру к жителю поселка Октябрьский, вывели его на улицу, заставили лечь в багажник авто и вывезли за город.

В лесу злоумышленники начали избивать похищенного и требовать у него 50 тысяч рублей, мужчина согласился передать им наличные. Похитители привезли его к ближайшему банкомату, пострадавший смог сбежать и обратился в полицию.

Злоумышленники с места преступления скрылись, но их удалось быстро задержать. Возбуждено уголовное дело, обвиняемые находятся под стражей.

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