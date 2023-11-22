Летевший в Таджикистан самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 ноября. Пассажирский лайнер, который летел из Жуковского в Худжанд, сменил курс и сел в ближайшей авиагавани. Это произошло после того, как бортпроводники сообщили о пассажире, ощутившем недомогание на борту самолета.

Посадка воздушного судна в Самаре прошла успешно. После приземления пассажира, который почувствовал болезненные симптомы, передали медицинским сотрудникам.

До этого в следовавшем из Сочи в Петербург самолете три медика спасли 23-летнюю девушку, которой стало плохо в полете. Воздушное судно успешно приземлилось в пункте назначения.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.