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Летевший в Таджикистан самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в Самаре

В Самаре из-за больного пассажира сел самолет, летевший в Таджикистан

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Depositphotos

Летевший в Таджикистан самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 ноября. Пассажирский лайнер, который летел из Жуковского в Худжанд, сменил курс и сел в ближайшей авиагавани. Это произошло после того, как бортпроводники сообщили о пассажире, ощутившем недомогание на борту самолета.

Посадка воздушного судна в Самаре прошла успешно. После приземления пассажира, который почувствовал болезненные симптомы, передали медицинским сотрудникам.

До этого в следовавшем из Сочи в Петербург самолете три медика спасли 23-летнюю девушку, которой стало плохо в полете. Воздушное судно успешно приземлилось в пункте назначения.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

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