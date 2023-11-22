В Чувашии мужчина открыл охоту на электрические провода и перерезал их в нескольких домах

В Чебоксарах заметили мужчину, который ходит по домам с холодным оружием и перерезает электрические провода и кабели. Записи с камер видеонаблюдения, которые застали его за этим занятием, опубликовал Тelegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

Судя по кадрам, 16 ноября хулиган с тесаком в руках проник ночью в подъезд жилого дома и одним ударом по стене выключил свет в коридоре. Затем он попытался порубить отрезанный кусок провода на части и покинул здание.

К настоящему времени от действий неизвестного пострадала проводка в домах Новоюжного района. Известно, что мужчина повредил провода в двух многоэтажках на улице Асламаса и срезал кабель в одном из подъездов дома на Пролетарской улице.

О проверке полиции в связи с произошедшим данных пока не поступало.

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