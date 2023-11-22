Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В квартире россиянина произошел взрыв из-за батареи электросамоката

В Нижегородской области в квартире взорвался электросамокат

close
100%
«Ni Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области жильцам пришлось эвакуироваться из дома из-за взрыва в одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в поселке Ждановский, на улице Фестивальной. Ночью жильцы дома услышали хлопок, после чего начался пожар. На нескольких этажах наблюдался сильный дым.

Выяснилось, что взорвался корпус батареи в электросамокате, который стоял у входной двери одной из квартир. В результате огонь охватил отделку и мебель в комнатах.

Владельца помещения госпитализировали с ожогами. Степень травм не уточняется. Остальные жильцы быстро вышли из дома и смогли спастись.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий