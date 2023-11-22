Россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой

В декабре в Московском регионе, большинстве субъектов ЦФО, а также на севере и востоке Приволжского округа, до центральной черноземной зоны ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме. Об этом RuNews24 рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Евгеньевич Варакин.

«Однако с учетом выхода южных циклонов мы ожидаем и возвраты оттепели, которые будут сопровождаться потеплениями до нуля градусов, сильными снегопадами и гололедицей. Особенно это будет характерно для первой декады декабря. Также по осадкам ожидается, что декабрь будет около нормы. Скорее всего, что больше всего осадков будет в первой половине месяца и чуть ниже нормы во второй», — продолжил синоптик.

Среднемесячная температура в Мурманской, Ленинградской, Вологодской областях и Карелии ожидается выше нормы. В ряде регионов, включая Ульяновскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Ставропольский край и республики Северного Кавказа, температура будет ниже нормы.

В январе средняя температура воздуха также будет соответствовать норме, однако возможны резкие перепады температурного режима за счет меридиональных процессов, предупредил эксперт. При этом оттепели в этот месяц маловероятны. В феврале температура в регионах России может быть выше нормы. На юге Европейской территории, а также на территории Северо-Западного и Уральского федеральных округов — около нормы.

По словам специалиста, для предстоящей зимы будет характерен тренд на резкую смену температур.

«Это приводит к тому, что в течение одних-двух суток температура воздушных масс может меняться на 15 градусов в ту или другую сторону, что, соответственно, будет приводить к оттепелям и к сильным снегопадам, гололедице и сложной ситуации на дорогах, к проблемам для ЖКХ и энергетиков», — заключил Варакин.

Специалисты Росгидрометцентра до этого спрогнозировали, что днем 22 ноября в Москве будет температура до -7°C, преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что медведи Приамурья не могут уйти в спячку из-за слишком теплой погоды.