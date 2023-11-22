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Украинский морской пехотинец пожизненно осужден за приказ убить 37 жителей Мариуполя

В ДНР за приказ убить 37 жителей Мариуполя пожизненно осужден морпех ВСУ

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Shutterstock

Украинский морской пехотинец Александр Свинарчук, отдавший приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя, был приговорен в ДНР к пожизненному заключению. Об этом сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры России.

Верховный суд ДНР признал 28-летнего командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновным в убийстве 21 человека и покушении на убийство 16 человек.

Установлено, что, выполняя преступный приказ Свинарчука, его подчиненные в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года пытались расстрелять 37 мирных жителей. За эти преступления суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы. Наказание Свинарчук будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов» (организация запрещена в России) Сергея Рогозного, устроившего расправу над жителем Мариуполя.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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