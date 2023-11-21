Минюст РФ внес польскую организацию в реестр нежелательных организаций

Российское министерство юстиции добавило польскую организацию Civil Council («Гражданский совет») в перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что польская организация внесена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры России от 3 ноября текущего года.

Ранее Замоскворецкий суд отказал нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов. Представитель Минюста уточнил, что Муратов давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах.

Сам Муратов назвал статус иноагента «клеймом», присвоенным ему «абсолютно незаконно».

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. Вместе с ним иноагентами стали комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), экс-глава штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в Воронеже Евгений Карпов (признан в РФ иностранным агентом), писатель Олег Радзинский (признан в РФ иностранным агентом) и бывший депутат петербургского Заксобрания Максим Резник (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.