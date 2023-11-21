Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В полиции уточнили число пострадавших от наркотиков в Астрахани

МВД: число пострадавших от наркотиков в Астрахани достигло 21

close
100%
Shutterstock

Число пострадавших от употребления наркотиков в Астрахани достигло 21. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области на официальном сайте.

По данным ведомства, в местах проживания пострадавших провели обыски и изъяли мобильные телефоны и предметы, которые помогут следствию.

Допрошенные пострадавшие рассказали, что купили запрещенные вещества в нелегальном интернет-магазине и потом получили их через тайники-закладки в областном центре.

Как сообщал врач, 17 человек находятся в больнице Астрахани после отравления наркотиками, у двоих из них тяжелое состояние.

Минимум 25 человек отравились метадоном в Астраханской области. Также есть три жертвы. Отравившиеся думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик.

Силовики задержали трех подозреваемых в распространении запрещенного вещества. Ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий