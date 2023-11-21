В полиции уточнили число пострадавших от наркотиков в Астрахани

Число пострадавших от употребления наркотиков в Астрахани достигло 21. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области на официальном сайте.

По данным ведомства, в местах проживания пострадавших провели обыски и изъяли мобильные телефоны и предметы, которые помогут следствию.

Допрошенные пострадавшие рассказали, что купили запрещенные вещества в нелегальном интернет-магазине и потом получили их через тайники-закладки в областном центре.

Как сообщал врач, 17 человек находятся в больнице Астрахани после отравления наркотиками, у двоих из них тяжелое состояние.

Минимум 25 человек отравились метадоном в Астраханской области. Также есть три жертвы. Отравившиеся думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик.

Силовики задержали трех подозреваемых в распространении запрещенного вещества. Ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.