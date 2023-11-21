Роды в Грузии стали бесплатными

Минздрав Грузии решил полностью финансировать роды. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет Sputnik.

Роды будут финансировать в рамках всеобщего медицинского страхования. Решение касается в том числе кесарева сечения, если на то будут показания врачей, отметили в ведомстве.

Так, роженицы смогут выбирать врача и стоимость обезболивающих средств, а также медикаменты, питание и как прямые, так и косвенные расходы. В итоге пациентам вообще не нужно будет платить, подчеркнули в ведомстве.

Однако кесарево сечение не по медицинским показаниям, а по просьбе пациента, а также обслуживание в VIP-палате останутся платными — 1,2 тыс. лари (около $452,5). Их можно будет возместить во всех медучреждениях, которые включены в программу всеобщего страхования.

Минздрав отметил, что цены на естественные роды и кесарево сечение одинаковые, чтобы у медперсонала не было желания зазря прибегать к кесареву. Сейчас в стране высокий показатель по родам этим способом, отметили в ведомстве.

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