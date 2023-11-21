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В Минздраве РФ заявили, что вакцины от коклюша есть во всех регионах

Минздрав РФ: вакцина от коклюша есть во всех регионах страны

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Павел Львов/РИА Новости

В Минздраве РФ заявили о наличии вакцины от коклюша во всех регионах страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, остатки вакцины в регионах составляют более 3,7 млн доз. Препараты для вакцинации производятся стабильно, объем с начала года составил почти 5 млн доз, что соответствует среднегодовым показателям прошлых лет.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация.

«Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию», — пояснил Чуланов.

Он добавил, что коклюш преимущественно поражает дыхательные пути, для него характерен спазматический кашель и интоксикация.

До этого иммунолог Владислав Жемчугов назвал причины вспышек коклюша и рассказал, как не заразиться.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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