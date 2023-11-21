«Длится месяцами»: врачи рассказали о необычном заболевании россиян

Россияне стали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ», не проходящие месяцами. Природа происхождения заболевания в каждом конкретном случае может быть разной, для уточнения диагноза и назначения лечения нужно обращаться к врачу, заявил НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его мнению, причиной может стать сочетание нескольких заболеваний.

СМИ сообщали, что россияне жалуются на болезнь, при которой чувствуют сильный упадок сил, теряют голос на несколько дней, не могут справиться с кашлем. При этом тесты на коронавирус – отрицательные, а для других респираторных заболеваний симптомы нетипичные.

По мнению Жемчугова, вызвать заболевание может сочетание нескольких заболеваний. К примеру, коронавируса, коклюша, гриппа и осложнений после перенесенных инфекций.

«Важно понимать, что вызвало данный процесс, какой микроб. Следует изучить и анамнез больных — перенесли ли они туберкулез или еще что-то. Все это необходимо, чтобы сделать верные выводы. «Затяжной ОРВИ» — это не диагноз», — подчеркнул врач.

Подобрать лечение может только специалист, универсального рецепта нет, поэтому важно обращаться к врачу, подчеркнул Жемчугов.

«Все зависит от того, какой набор причинных микробов у человека, сколько ему лет, какой анамнез, есть ли сопутствующие заболевания — сахарный диабет, болезни сердца. Исходя из этого, будет назначено соответствующее лечение», — заключил он.

Напомним, в нескольких регионах России резко подскочила заболеваемость коклюшем. Жемчугов ранее объяснил это недостаточной вакцинацией и предупредил об опасных последствия инфекции.