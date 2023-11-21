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В Тюмени женщина боится выходить на улицу после нападения прохожего на нее и ее собаку

Тюменка пострадала от нападения прохожего, который пнул ее собаку

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Depositphotos

В Тюмени юноша напал на 58-летнюю женщину и ее собаку. Об этом пишет 72.RU.

2 ноября пенсионерка пошла гулять с собакой, но на обратном пути столкнулась у подъезда с неизвестным. Молодой человек пнул ее питомца, а когда она сделала ему замечание, напал и на нее. Инцидент попал на видео, но агрессивный горожанин до сих пор находится на свободе. Соседи пострадавшей неоднократно видели его в подъезде.

В тот день полицейские ехали к местной жительнице несколько часов. На другом вызове они оформляли заявление из-за мужчины, по приметам похожего на того, кто напал на пенсионерку. Его избили около алкомаркета, но в больницу потерпевший не поехал.

Женщина, которую избил юноша, к медикам обратилась вынужденно, те выявили у нее несколько переломов и гематомы. После случившегося она не выходит из дома из-за плохого самочувствия и боязни вновь встретиться с нападавшим.

В пресс-службе МВД по Тюменской области заявили, что сейчас идет доследственная проверка. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам экспертизы. При этом известно, что личность нападавшего еще не установлена.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на женщину и избил ногой ее собаку.

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