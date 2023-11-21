Глава Тывы рассказал о новых возможностях для региона в связи с разворотом на Восток

Отдаленность и транспортная ограниченность Республики Тыва препятствовали развитию региона в прошлом и сейчас во многом ограничивают реализацию перспективных проектов, но смена стратегического вектора развития страны в сторону Востока меняет такое положение. Об этом, презентуя субъект РФ на выставке-форуме «Россия» заявил глава Тывы Владислав Ховалыг.

Глава региона рассказал о растущей востребованности транзитного потенциала Тывы.

«Вместе с Красноярским краем мы предлагаем стране новый путь в направлении Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предложение о создании транспортного коридора Россия-Монголия-Западный Китай через территорию Тывы мы обсудили с коллегами из «Сибирского соглашения». Идея создания Центрально-евразийского транспортного коридора заинтересовала президента Владимира Путина, по его поручению прорабатываем этот вопрос с федеральными органами», — подчеркнул Владислав Ховалыг.

По его словам, в связи с заявленным главой государства разворотом на Восток, Тыва становится важным логистическим звеном в цепи новых торгово-транспортных артерий между Россией и Китаем.

В рамках поручения главы государства о создании Центрально-Евразийского коридора, одним из вариантов является прокладка маршрута железнодорожного коридора через юг Красноярского края и далее по территории Республики Тыва с выходом на Монголию и Китай. Проект нацелен на то, чтобы с одной стороны разгрузить Транссиб, а с другой — увеличить товарооборот Сибири с азиатскими партнерами.

Также Ховалыг сообщил о начале реализации восьми проектов комплексной застройки территорий.

«Значимым вкладом Республики Тыва в импортозамещении редкоземельных металлов является освоение крупнейшего в России месторождения меди и молибдена Ак-Суг. В рамках разработки Тастыгского литиевого месторождения на 2026 год запланирован запуск добывающего производства. Предприятие позволит создать порядка 1 тыс. рабочих мест», — добавил он.

Кроме того, Ховалыг пригласил гостей выставки «Россия» на презентацию регионального маршрута и розыгрыш путешествия по нему на двоих. Победители викторины получат возможность побывать на озере Азас, посетят поселение староверов и самую высокую гору Восточной Сибири.

Также частью экспозиции Республики Тыва на выставке «Россия» станет традиционная свадебная церемония.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.