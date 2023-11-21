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В Госдуме одобрили ускоренное обучение в вузах выпускников колледжей

Депутат Пилипенко: выпускникам колледжей нужно сократить сроки обучения в вузах

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Выпускники колледжей должны иметь возможность обучения в вузах по ускоренной программе. Это позволит им быстро получить недостающие знания и начать применять их на практике в ходе работы на предприятиях, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Такое новшество поможет решить проблему с дефицитом кадров, подчеркнула она в беседе с НСН.

«Сокращенная программа с учетом практического опыта, полученного в колледжах, позволит закрыть ту нишу, которая необходима, закрыть потребности в кадрах, — отметила Пилипенко. — У нас не хватает инженерных специалистов, например».

В колледжи, по словам депутата, после 9 класса уходят порядка 70% учащихся, из них в вузы затем поступают порядка 40% человек. По ее мнению, это достаточно много людей, которые могли бы после обучения по сокращенной программе стать полноценными работниками.

Многие вузы уже применяют подобные механизмы, в том числе досрочная сдача экзаменов, сокращенные программы, добавила Пилипенко. Однако пока каждое учебное заведение принимает решение самостоятельно, поэтому требуется масштабировать такой опыт на все вузы, официально сократив сократить срок обучения выпускникам колледжей.

Напомним, о вероятности такого нововведения сообщили в Минобрнауки РФ. По данным ведомства, в новый федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения планируется включить положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования.

Ранее в Госдуме предложили распределять выпускников вузов и ссузов по специальностям после обучения, чтобы решить проблему кадрового голода.

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