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Осужденная на 13 лет экс-гендиректор сгоревшей «Зимней вишни» вышла на свободу

РИА Новости: экс-гендиректора «Зимней вишни» выпустили на свободу из-за здоровья

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Стрингер/РИА Новости

Осужденная на 13,5 лет по делу о пожаре в кемеровском торговом центре экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок вышла на свободу. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Судденок была под стражей с конца марта 2018 года. По данным источника агентства, женщину отпустили в связи с ее состоянием здоровья.

До этого суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, осужденного по статье о халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Очаг возгорания был на последнем этаже, где находили игровые комнаты, залы кинотеатров и другие развлечения.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки в бывшем фабричном здании. Позднее выяснилось, что во время возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

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