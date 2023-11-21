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Опрос показал, куда россияне поедут на новогодние праздники

«Известия»: большинство россиян предпочитает новогодние поездки по России

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Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

В этом году в новогоднее путешествие отправятся до 80% россиян. Такие данные опроса, проведенного службой доставки Boxberry, приводят «Известия».

«Большая часть респондентов (76%) планирует поездки с семьей, 24% будут путешествовать с друзьями или в одиночку», — говорится в публикации.

Опрос был проведен среди москвичей и жителей городов-миллионников в других частях страны — Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Большинство опрошенных предпочитают путешествия по России, десятая часть думает отправиться в страны СНГ. Страны дальнего зарубежья предпочтут 13% жителей Москвы и 6% жителей городов-миллионников.

На первом месте по популярности поездок по России опрошенные назвали Петербург, далее следуют Сочи и Золотое кольцо России. Кроме того, в список попали Москва (у жителей регионов), Казань, Великий Устюг, Карелия, Суздаль, Калининград, Екатеринбург и Алтай.

Среди стран СНГ наибольшей популярностью у россиян пользуется Белоруссия, Грузия, Армения и Казахстан. Среди остальных зарубежных стран чаще называли Таиланд, страны Европы и ОАЭ.

На путешествие по России участники опроса планируют потратить в среднем 30 тыс. рублей на человека, по странам СНГ — 40 тыс. рублей, по странам дальнего зарубежья — 100 тыс. рублей на человека.

15 ноября в туриндустрии ответили на сообщения о подорожании путевок с 2024 года.

Ранее туроператоры выразили опасения о работе системы «Электронная путевка».

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