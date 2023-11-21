Стало известно, сколько должен стоить новогодний подарок по этикету

Подарки на Новый год не должны приводить к слишком большим затратам, убеждена президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Дорогие подарки на этот праздник она назвала дурным тоном, подчеркнув, что средняя стоимость презентов не должна превышать 800 рублей.

«По правилам этикета людям не следует делать дорогие подарки. Презент должен быть чисто символическим, в районе 700-800 рублей, — отметила Холгова в беседе с телеканалом «360». — Даже потраченные три тысячи рублей — плохой подарок к Новому году, так как он уже считается дорогим».

Также считается неверным шагом спрашивать, что подарить человеку, так как одна из целей подготовки презента – сделать сюрприз, добавила эксперт. При небольшом бюджете, по ее мнению, стоит выбрать что-то символическое.

В том, что лучше не спрашивать о желаемом подарке, с ней согласился социальный психолог Алексей Рощин. Он подчеркнул, что чаще всего люди любят именно сюрпризы.

«Не стоит выбирать, смотря на ценник: что-нибудь приятное и неожиданное человека в любом случае обрадует», — добавил он.

В последние годы россияне не стремятся праздновать Новый год «на широкую ногу» и часто не задумываются о подарках, отметил психолог Марсель Сультеев.

«Такое понятие, как подарок, стирается из памяти, — пояснил он. — Кроме того, Новый год — это уже не такой праздник, как раньше, когда люди открывали подарки, а просто повод для того, чтобы собрать всех членов семьи, отдохнуть и как минимум просто ничего не делать».

Напомним, большинство россиян рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год из гаджетов iPhone или другой смартфон. Также многие сообщили, что хотели бы подарить его близким.

Эксперты ранее назвали цвета нарядов, в которых лучше всего встречать Новый год Дракона.