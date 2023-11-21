Под Мурманском мать избила младенца из-за нежелания менять ему памперс

В Мурманской области мать не хотела заботиться о младенце, поэтому применила к нему насилие. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Апатиты. Молодая мать осталась в доме одна с 11-месячным сыном. Утром ребенок проснулся из-за того, что ему нужно было поменять подгузник. Девушке не понравилось ранее пробуждение.

Раздраженная 20-летняя мать стала жестоко избивать младенца. Остановилась женщина только после того, как он замолчал.

Приехавшие на место медики заметили у мальчика большое количество гематом. Особенно сильные травмы оказались на ухе и правом глазу.

Известно, что семья неблагополучная. Помимо избитого, у пары есть еще один ребенок. Его отобрали у супругов. На данный момент полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге младенца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после ночи в коридоре.