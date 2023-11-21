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Выпускникам российских колледжей могут сократить сроки обучения в вузах

Минобрнауки РФ: для выпускников колледжей могут сократить сроки обучения в вузах

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Для выпускников колледжей в России могут сократить сроки обучения в вузах. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.

«В рамках разработки федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС-4) планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования», — говорится в нем.

Одновременно с этим министерство уточняет, что и в настоящее время законодательство об образовании позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учетом ранее освоенных дисциплин, модулей, практик в других образовательных организациях, в том числе среднего профессионального образования.

В Минобрнауки напомнили, что закон позволяет студентам обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе разрешено и ускоренное обучение.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования.

Проект предусматривает следующие уровни высшего образования — базовое высшее и специализированное высшее. Кроме того, он устанавливает уровень профессионального образования — аспирантуру — и реализацию на уровне высшего профессионального образования магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

До того, в феврале 2023 года, президент Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к старой модели подготовки специалистов, когда срок обучения составлял 4-6 лет.

Ранее в Минобрнауки объяснили, зачем нужно менять статус магистратуры.

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