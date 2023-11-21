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Россияне, планировавшие поездку в Казахстан, более чем на десять часов застряли в самолете

Следовавший из Екатеринбурга в Тараз рейс экстренно приземлился в Шымкенте

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Более десяти часов пассажиры рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Казахстан, находятся в самолете. Об этом сообщает Е1.

Туристы должны были приземлиться в Таразе, но вместо этого пилот посадил воздушное судно в аэропорту Шымкента. В город, по словам одного из пассажиров, они прибыли в 2:30 ночи по уральскому времени. Выходить из самолета людям не разрешают.

В результате пассажиры уже провели в самолете более десяти часов. Людям обеспечили доступ к воде, еду также пообещали выдать в скором времени.

«Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим «скоро»», — поделился один из путешественников.

По его словам, в Таразе многие должны были сделать пересадку и поехать в отпуск на Фукок. Когда самолет поднимется в воздух, неизвестно.

Ранее в Турции пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету.

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