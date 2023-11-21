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Стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии

«Фонтанка»: беженцев доставляют к финской границе на российских машинах

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

За последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, преимущественно из арабских стран. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на чаты, где арабоговорящие молодые люди обсуждают способы пересечь финскую границу.

По данным издания, до российско-финской границы беженцев довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами.

Отмечается, что предварительно эти люди ищут информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.

«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается [перейти границу]», — пишет корреспондент издания.

Деньги требуются для получения российской визы, на билет до Москвы или Минска, трансфер до Санкт-Петербурга. На одного человека необходимо несколько тысяч евро.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

В дальнейшем СМИ сообщили, что беженцы из африканских и арабских стран, не успевшие попросить убежище в Финляндии до закрытия КПП на финско-российской границе, ищут обходные пути. В первый день, когда КПП были закрыты, финские пограничные наряды задержали нескольких мигрантов, рискнувших обойти погранпункты.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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