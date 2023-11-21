Экономист сообщил о повышении пенсий в декабре

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству «Прайм», что в декабре повысят пенсии пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет.

По словам экономиста, более масштабный рост запланирован на январь 2024 года. С этого месяца все пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5%, указал Гиринский. Он уточнил, что при размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно.

По словам Гиринского, годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей.

До этого газета «Известия» публиковала данные проекта бюджета Соцфонда Счетной палаты на 2024-2027 года, согласно которому в России в следующем году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей.

В мае стало известно, что россияне после выхода на пенсию продолжают работать в среднем в течение 7,5 года.

Этот показатель является рекордным за все время сбора статистики с 2011 года. Тогда средняя продолжительность работы после пенсии составляла 6 лет. В 2020 году россияне в среднем работали 7,02 года после выхода на пенсию.

Ранее Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.