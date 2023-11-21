Украинцы забрасывают на границе польские грузовики камнями

Украинцы на границе закидывают польские грузовики камнями и разбивают им стекла. Об этом, ссылаясь на газету Rzeczpospolita, сообщает ТАСС.

По информации издания, фуры польских дальнобойщиков, ждущие отправления на Украину, на границе забрасываются камнями. У одного грузовика были разбиты фары со стеклами и украдены аккумуляторы. Кроме того, на Украине неизвестными был подожжен полуприцеп с польскими номерами.

Ранее сообщалось, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

До этого спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур. Польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украино-польской границе, добиваясь от Евросоюза введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей грузовиков, отмененные после начала спецоперации России на Украине.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.