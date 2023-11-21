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Эндокринолог назвала привычки, которые вредят щитовидной железе

Врач Михалева назвала увлечение вегетарианцев соей опасностью для щитовидки

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Первая привычка, которая вредит здоровью щитовидной железы, — это курение. Известна связь курения с такими заболеваниями щитовидной железы, как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия (это осложнение болезни Грейвса), рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Эндемический зоб в первую очередь связан с дефицитом йода, но у курящих людей сочетание курения и дефицита йода приводит к многократному увеличению риска заболевания. Это связано с тем, что табак содержит зобогенные вещества, которые блокируют поступление йода в щитовидную железу. Диффузный токсический зоб и эндокринная офтальмопатия — это аутоиммунные заболевания, которые развиваются у генетически предрасположенных лиц. Одним из провоцирующих факторов этих серьезных хронических заболеваний является курение. У курящих людей «спящие» гены могут включиться и дать старт болезни», — объяснила она.

Вторая вредная привычка — бесконтрольный прием БАДов, содержащих йод.

«Особенно это относится к БАДам, содержащим большие или неизвестные дозировки этого микроэлемента. Безопасным считается употребление йода в дозе не более 500 мкг в сутки (а физиологическая потребность — 150 мкг). Состав БАДа никто не проверяет, часто они содержат большие дозы йода. Это опасно развитием ряда заболеваний щитовидной железы: аутоиммунного тиреоидита, болезни Грейвса у лиц с генетической предрасположенностью, а также деструктивного тиреоидита (в этом случае происходит быстрое разрушение клеток щитовидной железы с развитием недостаточности функции органа)», — подчеркнула врач.

Третья привычка, опасная для щитовидной железы, — излишнее увлечение продуктами из сои (соевое молоко и соус, тофу и мисо), что особенно характерно для вегетарианцев, пытающихся получить таким образом достаточное количество белка.

«Соевые бобы содержат изофлавоноиды, тормозящие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент нужен для образования гормонов в клетках щитовидной железы. Особенно высок риск в этом случае у людей, испытывающих дефицит йода. У них увеличивается щитовидная железа и могут образовываться узлы», — резюмировала эндокринолог.

Ранее был назван неожиданный тревожный признак рака щитовидной железы.

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