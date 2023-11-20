Прокурор Астраханской области взял на контроль дело о сбыте наркотиков

Прокурор Астраханской области Сергей Фрост лично будет контролировать расследование дела о торговле наркотиками в регионе. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В заявлении говорится, что на днях в медицинские учреждения поступили пострадавшие от отравления наркотическим средством. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело о незаконным сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Прокурор области поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября в Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением наркотиками. Врачи сочли состояние почти всех доставленных в стационар тяжелым. Шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще один — в коме. По предварительным данным, массовое отравление произошло в результате употребления метадона.

По подозрению в совершении этого преступления на территории Ставропольского края были задержаны трое мужчин.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.