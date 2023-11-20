Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны личности распространявших наркотики в Ставрополье

Shot: наркотики в Ставрополье распространяли трое иностранных граждан

close
100%
Shutterstock

По подозрению в распространении наркотиков в Ставропольском крае задержаны трое иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, полиция задержала уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Трое подозреваемых, сбежавших из Астрахани в Ставрополь, планировали распространять наркотики на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.

До этого Минздрав региона сообщал, что в Астрахани в результате отравления наркотиками были госпитализированы 19 человек.

В ведомстве добавили, что еще 11 человек находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести. Двух пациентов выписали сразу после госпитализации. Шесть из 19 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Первым в больницу был доставлен 42-летний мужчина, сейчас он находится в тяжелом состоянии. На следующее утро в больницу привезли еще трех девушек в возрасте от 20 до 22 лет.

Ранее фармацевты рассказали, почему из российских аптек пропали психотропные лекарства.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий