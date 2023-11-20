Стали известны личности распространявших наркотики в Ставрополье

По подозрению в распространении наркотиков в Ставропольском крае задержаны трое иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, полиция задержала уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Трое подозреваемых, сбежавших из Астрахани в Ставрополь, планировали распространять наркотики на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.

До этого Минздрав региона сообщал, что в Астрахани в результате отравления наркотиками были госпитализированы 19 человек.

В ведомстве добавили, что еще 11 человек находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести. Двух пациентов выписали сразу после госпитализации. Шесть из 19 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Первым в больницу был доставлен 42-летний мужчина, сейчас он находится в тяжелом состоянии. На следующее утро в больницу привезли еще трех девушек в возрасте от 20 до 22 лет.

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