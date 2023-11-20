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Россиянка за деньги облила сотрудников банка зеленкой, крича «Слава Украине»

В Подмосковье женщина облила работников банка зеленкой с криками «Слава Украине»

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Shutterstock

В Подмосковье женщина напала на сотрудников банка с зеленкой и криками «Слава Украине». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Егорьевске, сообщает MSK1.RU. По информации Baza, 27-летняя женщина 17 ноября пришла в отделение банка с бутылкой зеленки и вылила содержимое на сотрудников. Работники нажали тревожную кнопку и отбивались от россиянки при помощи освежителя воздуха, пока не приехала полиция.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали женщину и оформили протокол по статье о мелком хулиганстве. Россиянка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и предложил таким образом заработать денег.

Ранее в Подмосковье мужчина готовил поджог военной части по заданию с Украины.

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