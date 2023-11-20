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Россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали молдавские пограничники

В Молдавии задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

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Depositphotos

Находящегося в розыске по линии Интерпола россиянина задержали в Молдавии при попытке пересечения границы. Об этом сообщает пограничная полиция страны.

Находящийся в розыске гражданин России планировал пересечь молдавско-румынскую границу, но на КПП «Леушены» его заметили пограничники. Интерпол разыскивал мужчину за преступления, совершенные на родине.

«Он намеревался перебраться в Евросоюз. Гражданина, которому 48 лет, задержали и передали компетентным структурам для экстрадиции в Россию», — сказано в сообщении молдавского ведомства.

До этого находившуюся в международном розыске по каналам Интерпола бухгалтера-мошенницу из России Орлану Тувет депортировали из Южной Кореи. Женщина путем обмана похитила полмиллиона рублей.

Ранее полиция Гонконга попросила Интерпол найти украденные $179 млн.

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