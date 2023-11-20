Нидерланды заявили, что потратят €750 млн для размещения беженцев на судах

В Нидерландах намерены в ближайшие годы потратить €750 млн для размещения беженцев на судах. Об этом сообщила газета Trouw.

Издание отметило, ссылаясь на документы Центрального агентства по приему соискателей убежища Нидерландов, что это дорогостоящее, но пока единственное решение, чтобы беженцам не приходилось ночевать на улице.

По словам председателя агентства Мило Схунмакера, в стране в настоящее время вынуждены полагаться на места для «временного размещения беженцев», чтобы сократить их дефицит. Он подчеркнул, что преимуществ у использования, в частности, круизных лайнеров больше, чем недостатков.

«Арендуя судно, можно быстро организовать временное убежище», — отметил глава организации.

Он обратил внимание, что плавсредства оборудованы всем необходимым для длительной стоянки, суда «действительно сильно помогли».

20 ноября польский лидер Анджей Дуда счел одинаковой ситуацию с нелегальной миграцией Польши и Финляндии.

Ранее в Австрии предупредили об угрозе европейским правительствам из-за мигрантов.