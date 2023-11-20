Эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Чечне

Прибывшие после эвакуации из сектора Газа россияне будут размещены в Чеченской Республике, в ближайшее время в регион доставят 250 беженцев. Об этом сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам министра, людей разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», который находится в селе Автуры Шалинского района в 35 км к юго-востоку от Грозного.

Дудаев отметил, что из зоны боевых действий на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 человек, подавших заявки на эвакуацию. Они отправляются в Москву спецрейсами МЧС из Каира.

«Беженцы, покидающие сектор Газа, пересекают границу с Египтом через КПП «Рафах», — добавил он.

В представительстве России при Палестинской национальной администрации (ПНА) сообщили, что у граждан России все еще сохраняется возможность подать заявку на эвакуацию из сектора Газа.

Покинувшие сектор Газа россияне рассказывали о жизни в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, как в Кремле оценили работу спасателей по эвакуации россиян из сектора Газа.